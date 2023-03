Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, introduziu hoje novas integrações com a Shopify, Instagram e Salesforce Sales Cloud em sua plataforma de nuvem de vídeo. As integrações são projetadas para permitir que as empresas alcancem, engajem e ativem o público com conteúdo de vídeo imersivo, interativo e ao vivo e sob demanda.

"Estamos entusiasmados em integrar a plataforma da Brightcove com a Shopify, Instagram e Salesforce Sales Cloud. As integrações ajudarão nossos clientes a elevar a receita, alcançar um público mais amplo e fidelizar o cliente ao incorporar conteúdo de vídeo aos canais", diz Marty Roberts, vice-presidente sênior de Estratégia de Produto e Marketing da Brightcove. "A estratégia de priorizar o vídeo é uma maneira eficaz de ativar compradores e aumentar as vendas de produtos. Na Brightcove, estamos comprometidos em fornecer ferramentas inovadoras aos nossos clientes para proporcionar valor significativo e ajudá-los a gerar resultados de negócios impactantes".

As integrações ajudarão os clientes da Brightcove a integrar e analisar vídeos em sites populares de comércio eletrônico e mídias sociais:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- A integração da Shopify permite que os usuários conectem sua loja online à nuvem de vídeo da Brightcove por meio do mercado de aplicativos da Shopify. Agora, os usuários podem, diretamente da Shopify, acessar e pesquisar seu catálogo de vídeos, publicar vídeos em sua loja virtual e criar eventos de vídeo ao vivo para transmitir a clientes em potencial com a funcionalidade de bate-papo para engajar os visualizadores. O aplicativo da Brightcove também fornece análises de desempenho e engajamento na Shopify, facilitando a medição do Retorno sobre o investimento (ROI) de vídeo.

-- A integração do Instagram coloca a rede social como um destino de publicação dentro da plataforma da Brightcove. Os clientes agora podem enviar seu conteúdo de vídeo diretamente para o Instagram como um Reels ou no Feed para alcançar públicos mais amplos com o conteúdo de sua marca.

-- A integração da SalesforceSalesCloud permite que os clientes da Brightcove sincronizem dados diretamente da solução Audience Insights da Brightcove para a Salesforce. Os profissionais de marketing e as equipes de campanha agora podem analisar melhor os dados de vídeo e do visualizador dentro do Sales Cloud e do Marketing Cloud da Salesforce para realizar ações orientadas por insights para seus esforços de divulgação e marketing.

As integrações mais recentes da Brightcove apoiam sua missão de ajudar as empresas a atingir seus objetivos por meio de estratégias de conteúdo que priorizam o vídeo. "As integrações fazem parte do nosso portfólio de soluções para ajudar empresas de todos os tamanhos a alcançar públicos-alvo, ativar compradores e focar sua estratégia com insights e análises acionáveis", compartilhou Roberts.

Para mais informações, visite Brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para gerar uma conexão maior entre empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consomem conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de forma mais confiável e que cada organização se comunique com os membros da equipe com mais eficácia. Com dois Prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade consistentemente líder do setor e escalabilidade incomparável, estamos sempre expandindo os limites do que o vídeo pode fazer. Siga-nos no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Visite www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005516/pt/

Contato

Joseph J. Nuñez, Diretor de Comunicações Globais e Relações Públicas [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags