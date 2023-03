Comunicado do Business Wire :Biban

Biban 2023, a maior conferência de startups, PMEs e empreendedorismo da Arábia Saudita, reuniu as principais entidades do mundo todo para assinar uma série de acordos históricos no valor de cerca de US$ 13,8 bilhões em apoio à comunidade de startups.

Biban 2023 held its most international edition of the forum this year (Photo: AETOSWire)

Organizada pela Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita (Monsha'at), o evento estabeleceu uma nova referência para parcerias, com uma linha diversificada de colaborações e iniciativas lançadas para capacitar os empreendedores.

O quinto e último dia do fórum reuniu mais organizações regionais e internacionais para inaugurar uma nova era do empreendedorismo saudita - em linha com a Visão 2030 - impulsionada por programas de ponta, inovação e trabalho conjunto eficaz.

Os aspectos mais destacados durante o evento incluíram acordos feitos pelo Banco de Desenvolvimento Saudita para apoiar empreendedores e PMEs com US$ 6,4 bilhões, o Banco de Pequenas e Médias Empresas para fornecer suporte estimado em US$ 2,8 bilhões e o Programa Kafalah, com um acordo de US$ 1,5 bilhão com diversas entidades.

A Monsha'at também anunciou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Huawei Tech Investment Saudi Arabia Limited para melhorar a transformação digital das PMEs do país, além de lançar uma parceria com a Alibaba Cloud da Saudi Cloud Computing Company (SCCC). Também foram assinados MoUs com o Ministério da Energia e a Nine66 - uma empresa do Savvy Games Group.

Outro grande anúncio na Biban 2023 chegou com a confirmação de que os vendedores locais da Arábia Saudita terão acesso ao mercado internacional da Amazon nos EUA, Europa e Ásia.

Ao criar um ambiente propício para lideranças mundiais, especialistas e profissionais do setor, a conferência foi uma vitrine diversificada de excelência empresarial.

A Biban 2023 também sediou a rodada final da Copa do Mundo de Empreendedorismo deste ano: uma competição de lançamento de startups e um programa de suporte organizado pela Global Entrepreneurship Network (GEN) e Monsha'at.

A White Helmet, empresa com sede na Arábia Saudita que fornece uma plataforma para gerenciar e monitorar operações de construção de forma remota - de qualquer lugar e a qualquer hora -, foi anunciada como vencedora do grande prêmio: US$ 300 mil (de um total de US$ 1 milhão).

Em segundo lugar ficou a NDR Medical de Singapura, recebendo um prêmio de US$ 200 mil, com o terceiro lugar indo para a Hera Health dos EUA com um prêmio de US$ 150 mil.

