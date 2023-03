Circulação de trens na Grécia será retomada 'gradualmente' em 22 de março

A circulação de trens na Grécia será retomada "gradualmente" a partir de 22 de março, três semanas depois do pior acidente ferroviário da história do país deixar 57 mortos, informou o ministro de Transportes, Georges Gerapetritis, nesta terça-feira (14).

O tráfego ferroviário foi interrompido após a colisão frontal entre um trem de carga e outro com passageiros em Tempe, cerca de 350 km ao norte de Atenas e perto da cidade de Lárissa (centro).

Gerapetritis informou em um comunicado que o tráfego "será retomado gradualmente a partir de 22 de março", inicialmente com "o serviço intermunicipal [de passageiros] que liga o porto do Pireu, perto de Atenas, ao aeroporto internacional" da capital.

A partir desta data, os trens em Peloponeso (sudoeste) também voltarão a circular. Já o serviço de passageiros onde ocorreu o acidente em 28 de fevereiro, que liga Atenas à Tessalônica, será reaberto em 1º de abril.

As autoridades gregas atribuíram o ocorrido a um "erro" do chefe da estação de Lárissa, que foi indiciado e está em prisão preventiva.

No entanto, o incidente evidenciou, sobretudo, as "falhas crônicas" na malha ferroviária grega, devido às "omissões ou indiferenças" dos sucessivos governos do país.

O ocorrido desencadeou um movimento de protestos contra o atual governo conservador, que não modernizou a segurança das linhas ferroviárias gregas.

Os atos também estenderam as críticas à empresa Hellenic Train, de propriedade das ferrovias estatais da Itália.

