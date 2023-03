Barril de petróleo WTI cai abaixo de US$ 70 pela primeira vez em 15 meses

O barril de petróleo americano WTI era negociado nesta quarta-feira (15) ao seu menor preço desde dezembro de 2021, devido aos receios do impacto das dificuldades do banco Credit Suisse, às quais se juntam a falência do banco americano Silicon Valley Bank.

Às 11h30 GMT (8h30 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril recuava 1,53%, a US$ 70,24, depois de ser negociado brevemente abaixo do limite de US$ 70, a US$ 69,76.

Seu equivalente europeu, um barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio, perdia 1,43% e era negociado a US$ 76,34, o menor nível do ano.

As repercussões da falência do Silicon Valley Bank (SVB) continuam a "afetar os mercados financeiro e do petróleo", segundo analistas da Energi Danmark. Diante dessa volatilidade, os investidores preferem valores-refúgio.

"Os preços caem porque o mercado teme uma recessão e uma queda na demanda", acrescentaram os analistas.

Nesta quarta-feira, os receios com os bancos europeus foram alimentados pelo Credit Suisse, depois do seu principal acionista, o Saudi National Bank, ter descartado aumentar a sua participação no capital desta entidade que já arrasta problemas há meses.

"O que começou como uma crise bancária regional nos Estados Unidos de repente se transformou em uma crise europeia", disse à AFP Chris Beauchamp, analista do IG.

