Atlético-MG vence Millonarios (3-1) e vai à fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023 ao vencer o Millonarios da Colômbia por 3 a 1, com gols de Hulk e Paulinho, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte.

O ex-atacante do Bayer Leverkusen marcou duas vezes de cabeça (49' e 81'), o primeiro deles com assistência do capitão, que ampliou sua marca de artilheiro do Galo na competição (14 gols) ao fazer o terceiro nos últimos instantes (88') no estádio Mineirão.

O atacante Fernando Uribe descontou nos acréscimos (90+3) para o Millonarios, que na semana passada, no jogo de ida, em Bogotá, havia ficado no empate em 1 a 1 e agora vai disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O sorteio dos dois torneios acontecerá no dia 27 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

raa/cl/aam

Tags