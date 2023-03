Armênia critica força de paz russa em plena tensão com Azerbaijão

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse nesta terça-feira (14) que reclamou com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre "problemas" com a força de manutenção de paz de Moscou em conter as crescentes tensões com o Azerbaijão.

Em conversa por telefone na segunda-feira, "falei com (Putin) sobre o perigo de uma possível escalada em Nagorno-Karabakh, acho que há problemas na área de responsabilidade da força de manutenção de paz russa", disse ele em entrevista coletiva.

O líder citou a recente morte de policiais armênios em confrontos com o Azerbaijão.

"Isso aconteceu na área de responsabilidade da força de manutenção de paz russa", contou.

O Exército russo afirmou na segunda-feira que soldados desta unidade interromperam, no dia anterior, confrontos entre os lados que causaram cinco mortes.

Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa de maioria armênia que se separou do Azerbaijão após a queda da União Soviética. Está no centro das disputas entre Yerevan e Baku.

Apesar da presença dos militares russos, os confrontos no enclave e na fronteira entre os dois países são frequentes e ameaçam quebrar a frágil trégua após a guerra que os confrontou em 2020.

A Rússia, que concentra seus recursos na Ucrânia, parece ter perdido influência na região.

"Atualmente, há uma alta probabilidade de escalada ao longo da fronteira armênia e em Nagorno-Karabakh (...) A cada dia que passa, a retórica do Azerbaijão se torna mais agressiva", disse Pashinyan nesta terça-feira.

