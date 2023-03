AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de Combate à Islamofobia -

América

(+) AMARILLO (Estados Unidos) - Audiência no processo que visa proibir a pílula abortiva mifepristona -

(+) URIBIA (Colômbia) - Reportagem sobre mortes por desnutrição infantil no deserto colombiano de La Guajira -

(+) MONTERREI (México) - Tesla no México: o retorno das fábricas à América impulsiona a área de fronteira -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi - 10H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Termina mandato da Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 12H00

(+) HOUSTON (Estados Unidos) - Nasa revela protótipos de trajes espaciais para a missão lunar Artemis III - 13H30

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Março 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher se reúne - (até 17)

Europa

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sua 52ª sessão - (até 31 de Março)

WARRINGTON (Reino Unido) - Funeral da adolescente transgênero Brianna They, assassinada aos 16 anos - 12H30

(*) REINO UNIDO - Greve dos professores na Inglaterra -

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Fórum de Segurança Global, com o tema 'remodelar a ordem global' -

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Coreia do Sul e EUA realizam exercícios militares conjuntos Freedom Shield - (até 23)

(+) PEQUIM (China) - China volta a emitir vistos para estrangeiros -

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Visita do secretário de Estado americano Antony Blinken -

Esportes

(+) NÁPOLES (Itália) - Futebol: UEFA Champions League - Napoli (ITA) v Eintracht Frankfurt (GER) - 18H00

(+) MADRI (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Real Madrid (ESP) v Liverpool (ENG) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2023

Europa

(+) ATENAS (Grécia) - Trabalhadores organizam novas greves após acidente ferroviário -

(+) MOSCOU (Rússia) - Audiência no julgamento do crítico do Kremlin Kara-Murza - 06H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Tony Blair presta depoimento ao Comitê de Assuntos da Irlanda do Norte sobre os 25 anos do Acordo da Sexta-Feira Santa - 08H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da Comissão de Inquérito da ONU sobre violações de direitos humanos na Ucrânia após a invasão russa - 11H00

LONDRES (Reino Unido) - Ucranianos refugiados apresentam 'Songs For Ukraine' no Royal Opera House - 12H30

Esportes

(+) KIGALI (Ruanda) - FIFA realiza 73º Congresso, onde o presidente Gianni Infantino buscará um terceiro mandato -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Reportagem sobre sumô feminino -

(+) ROTERDÃ (Países Baixos) - Futebol: Liga Europa - Feyenoord (NED) v Shakhtar Donetsk (UKR) - 15H45

(+) SEVILHA (Espanha) - Futebol: Liga Europa - Real Betis (ESP) v Manchester United (ENG) - 15H45

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2023

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Audiência do caso príncipe Harry x Associated Newspapers -

Esportes

(+) NYON (Suíça) - Futebol: UEFA Champions League, sorteio das quartas e das semifinais - 09H00

SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2023

Europa

MOSCOU (Rússia) - Acordo de grãos com Ucrânia negociado pela ONU e Turquia expira -

SIMFEROPOL - Anexação da Crimeia pela Rússia completa nove anos -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Protestos contra a reforma judicial em Israel pela 11ª semana consecutiva - 14H30

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 28: Chelsea x Everton - 15H30

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: FA Cup - Quartas de final: Manchester City x Burnley - 15H45

DOMINGO, 19 DE MARÇO DE 2023

Esportes

(+) MILÃO (Itália) - Futebol: Série A - dia 27: Inter de Milão x Juventus - 17H45

(+) BARCELONA (Espanha) - Futebol: La Liga - dia 26: Barcelona x Real Madrid - 18H00

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Felicidade -

Europa

(+) INTERLAKEN (Suíça) - Coletiva de imprensa do IPCC sobre relatório de mudanças climáticas - 11H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - UE organiza conferência de doadores para Turquia e Síria afetadas por terremotos -

(+) BUDAPESTE (Hungria) - Parlamento vota sobre adesão de Suécia e Finlândia à Otan (data a ser confirmada) -

(+) ATENAS (Grécia) - Ex-ministros dos transportes falam ao parlamento grego sobre segurança ferroviária após tragédia -

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Reunião ministerial de preparação da COP28 - 07H00 (até 21)

TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

MUNDO - Dia Internacional das Florestas -

MUNDO - Dia Mundial da Síndrome de Down -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 22)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Taxas de Juros do Copom - 10H00 (até 22)

Europa

(*) ROSTOV DO DON (Rússia) - Soldado ucraniano é julgado na Rússia - 09H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Secretário-geral da Otan apresenta relatório anual - 11H00

Esportes

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

(+) MUNDO - Ramadã - (até 21 de Abril)

