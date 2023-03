Atlético de Madrid vence Girona (1-0) com gol no fim de Morata e se consolida em 3º no Espanhol

Graças a um gol de Álvaro Morata nos acréscimos (90+1), o Atlético de Madrid venceu o Girona por 1 a 0 fora de casa e se consolidou no pódio do campeonato espanhol no encerramento da 25ª rodada.

O time 'rojiblanco' é terceiro com 48 pontos, três a mais que a Real Sociedad, embora ainda esteja muito longe dos dois primeiros colocados: o líder Barcelona tem 65 pontos e o Real Madrid 56, antes do 'El Clásico' do próximo domingo, no Camp Nou.

Pouco futebol foi proposto pelos dois times em Montilivi nesta segunda-feira e o duelo acabou sendo decidido na última jogada, que veio acompanhada do suspense que o VAR costuma dar: Morata, que havia começado o jogo novamente no banco, finalizou sozinho após uma cobrança de escanteio que Correa havia desviado e o árbitro esperou para confirmar a posição correta do atacante da seleção espanhola para validar o gol.

Talvez tenha sido um prêmio imerecido para a equipe comandada pelo técnico Diego Simeone, que foi piorando no decorrer da partida.

Após o primeiro chute do Girona do meia argentino 'Taty' Castellanos (10), o Atlético teve as melhores oportunidades para chegar ao intervalo em vantagem, mas nem o francês Antoine Griezmann (21) nem o belga Yannick Carrasco (26) conseguiram transformá-las em gol.

Marcos Llorente voltou a testar o goleiro argentino Paulo Gazzaniga com um disparo potente (47), mas o ímpeto ofensivo madridista praticamente acabou nesse momento.

O Girona adiantou suas linhas e esteve perto de abrir o placar, mas o goleiro esloveno Jan Oblak fez boas defesas aos 54, 69 e 83.

E no final Morata apareceu para decidir o jogo.

-- Resultados da 25ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Real Madrid - Espanyol 3 - 1

Elche - Valladolid 1 - 1

Celta Vigo - Rayo Vallecano 3 - 0

Valencia - Osasuna 1 - 0

- Domingo:

Mallorca - Real Sociedad 1 - 1

Sevilla - Almería 2 - 1

Villarreal - Betis 1 - 1

Athletic Bilbao - Barcelona 0 - 1

- Segunda-feira:

Girona - Atlético de Madrid 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 65 25 21 2 2 47 8 39

2. Real Madrid 56 25 17 5 3 50 19 31

3. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 39 19 20

4. Real Sociedad 45 25 13 6 6 33 24 9

5. Betis 42 25 12 6 7 33 26 7

6. Villarreal 38 25 11 5 9 29 24 5

7. Rayo Vallecano 35 25 9 8 8 29 28 1

8. Osasuna 34 25 9 7 9 22 24 -2

9. Athletic Bilbao 33 25 9 6 10 33 27 6

10. Mallorca 32 25 9 5 11 22 26 -4

11. Celta Vigo 31 25 8 7 10 29 34 -5

12. Girona 30 25 8 6 11 38 39 -1

13. Sevilla 28 25 7 7 11 29 40 -11

14. Valladolid 28 25 8 4 13 19 35 -16

15. Espanyol 27 25 6 9 10 31 39 -8

16. Cádiz 27 25 6 9 10 20 37 -17

17. Valencia 26 25 7 5 13 28 28 0

18. Getafe 26 25 6 8 11 25 34 -9

19. Almería 25 25 7 4 14 29 44 -15

20. Elche 13 25 2 7 16 19 49 -30

