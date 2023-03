Pence diz que a história responsabilizará Trump por ataque ao Capitólio

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence afirmou no sábado (11) que o ex-presidente Donald Trump terá que responder à história por seu papel no ataque de 2021 ao Capitólio, informou a imprensa americana.

"O presidente Trump estava errado", declarou Pence em um discurso no jantar anual Gridiron, em Washington, um evento organizado por jornalistas e que atrai políticos de destaque do país.

A declaração pode aumentar a distância entre os dois ex-aliados, que estão em crise desde que Pence se recusou a seguir os esforços de Trump para reverter o resultado das eleições de 2020 para permanecer no poder.

"Eu não tinha o direito de reverter a eleição. E as palavras imprudentes dele colocaram em perigo a minha família e todos que estavam no Capitólio naquele dia. E sei que a história responsabilizará Donald Trump", disse Pence, de acordo com vários meios de comunicação americanos.

Algumas das milhares de pessoas que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 gritaram que Pence deveria ser enforcado, o que obrigou o então vice-presidente a procurar um local seguro.

Trump anunciou a intenção de disputar um novo mandato presidencial nas eleições de 2024 e Pence indicou que também pode disputar a candidatura republicana.

Em geral, o jantar Gridiron é um evento leve, com números de comédia e apresentações musicais. E no início, Pence tentou ser engraçado.

"Eu, de todo coração, sem reservas, apoiarei o candidato republicano à presidência em 2024 - se for eu", disse.

Mas as críticas a Trump no fim de seu discurso foram uma surpresa. Neste momento, Pence afirmou que havia uma questão sobre a qual ele não faria piadas.

"O povo americano tem o direito de saber o que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro", disse, segundo o jornal The Washington Post.

"Mas não se enganem a respeito, o que aconteceu naquele dia foi uma desgraça. E é zombar da decência retratá-lo de qualquer outra maneira", acrescentou.

Os comentários contundentes de Pence direcionados a Trump não estavam programados.

"Estava no jantar e posso confirmar que @Mike_Pence definitivamente pegou o salão de surpresa - muitos queixos caídos", tuitou Maryam Mujica, ex-funcionária do Departamento de Estado.

