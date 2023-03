Líder Barcelona sofre mas vence Athletic Bilbao (1-0) com gol de Raphinha

O Barcelona venceu por 1 a 0 em sua visita ao Athletic Bilbao, resistindo assim à pressão do Real Madrid e manteve a vantagem de nove pontos na tabela, pela 25ª rodada da LaLiga antes do clássico contra seu eterno rival no próximo domingo.

O Real Madrid venceu o Espanyol por 3 a 1 em casa no sábado e havia diminuído a distância para seis pontos, mas o Barça restabeleceu a vantagem anterior com esta vitória em San Mamés.

O brasileiro Raphinha marcou o gol da vitória do Barça no primeiro tempo (45+1), com um chute cruzado na área, após receber um passe de Sergio Busquets. A jogada foi verificada no VAR que constatou que não houve impedimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O VAR também foi protagonista no final da partida, quando Iñaki Williams marcou aos 88 minutos, mas o gol foi posteriormente anulado depois que as imagens ajudaram o árbitro a ver um toque de mão na bola de Iker Muniain em lance anterior à jogada.

Até o gol de Raphinha, o primeiro tempo havia sido marcado por chances dos dois times.

Ferran Torres teve a primeira oportunidade clara de gol já aos dois minutos, com um chute de primeira para fora. O Athletic quase abriu o placar com um disparo de Iñaki Williams (32) que também foi para fora e depois com uma cabeçada de Raúl García (33), que acertou o travessão.

Na segunda etapa, o Athletic também criou chances, como a bola na trave de Álex Berenguer aos 71 minutos e o chute de Iker Muniain defendido por Marc-André Ter Stegen.

O gol anulado aos 88 minutos após revisão do VAR e uma ótima chance dupla nos acréscimos, com chutes à queima-roupa de Yuri Berchiche e Oier Zárraga que Ter Stegen e Marcos Alonso defenderam frustraram os 'Leones'.

Apesar do enorme sofrimento no final, o Barcelona conseguiu manter a confortável vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid, a uma semana do 'El Clásico', no próximo domingo, no Camp Nou.

Esse jogo será disputado em meio à tempestade do suposto escândalo de corrupção arbitral envolvendo o Barcelona e diante do qual o Real Madrid anunciou neste domingo, após uma reunião de sua diretoria, que vai se apresentar como parte prejudicada na investigação judicial.

Mais cedo o Sevilla conseguiu uma importante vitória em sua luta pela permanência ao vencer de virada por 2 a 1 um adversário direto, o Almería, que se manteve na zona de rebaixamento.

O argentino Lucas Ocampos, de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45 + 2), e Erik Lamela, de cabeça após um cruzamento de Bryan Gil (73'), marcaram os gols do Sevilla. O Almería havia aberto o placar no início da partida por meio de Sergio Akieme logo aos 2 minutos.

Com 28 pontos, o Sevilla dá um salto significativo na classificação, passando do décimo oitavo para o décimo terceiro lugar, agora com dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Sevilla havia começado a rodada fora da zona da degola (17º), mas entrou nela caindo para a 18ª colocação após o Valencia (atual 17º) vencer o Osasuna por 1 a 0 no sábado.

Na LaLiga, o Sevilla não vencia havia um mês tendo perdido os dois últimos jogos, sofrendo um revés particularmente doloroso no último fim de semana, quando foi goleado por 6 a 1 na visita ao Atlético de Madrid.

Esta semana foi um respiro para a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, que venceu na quinta-feira o turco Fenerbahçe por 2 a 0, encaminhando sua classificação nas oitavas de final da Liga Europa, e que neste domingo confirmou a melhora com esta vitória sobre o Almería, que é agora penúltimo, a um ponto da zona de permanência na primeira divisão.

"Acabamos jogando com o coração. A equipe vem se desgastando muito devido aos desfalques e isso tem um preço. O time acabou jogando cansado e ganhando um jogo muito importante porque jogou com o coração", declarou Sampaoli após a partida.

No primeiro jogo deste sábado, a Real Sociedad (4ª) empatou (1-1) fora de casa com o Mallorca (10º).

A Real Sociedad manteve uma vantagem de três pontos sobre o seu rival mais próximo, o Betis (5º), que também empatou 1-1 na visita ao Villarreal (6º).

-- Resultados da 25ª rodada do campeonato espanhol:

- Sexta-feira:

Cádiz - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Real Madrid - Espanyol 3 - 1

Elche - Valladolid 1 - 1

Celta - Rayo 3 - 0

Valencia - Osasuna 1 - 0

- Domingo:

Mallorca - Real Sociedad 1 - 1

Sevilla - Almería 2 - 1

Villarreal - Betis 1 - 1

Athletic Bilbao - Barcelona 0 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 65 25 21 2 2 47 8 39

2. Real Madrid 56 25 17 5 3 50 19 31

3. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 19 19

4. Real Sociedad 45 25 13 6 6 33 24 9

5. Betis 42 25 12 6 7 33 26 7

6. Villarreal 38 25 11 5 9 29 24 5

7. Rayo 35 25 9 8 8 29 28 1

8. Osasuna 34 25 9 7 9 22 24 -2

9. Athletic 33 25 9 6 10 33 27 6

10. Mallorca 32 25 9 5 11 22 26 -4

11. Celta 31 25 8 7 10 29 34 -5

12. Girona 30 24 8 6 10 38 38 0

13. Sevilla 28 25 7 7 11 29 40 -11

14. Valladolid 28 25 8 4 13 19 35 -16

15. Espanyol 27 25 6 9 10 31 39 -8

16. Cádiz 27 25 6 9 10 20 37 -17

17. Valencia 26 25 7 5 13 28 28 0

18. Getafe 26 25 6 8 11 25 34 -9

19. Almería 25 25 7 4 14 29 44 -15

20. Elche 13 25 2 7 16 19 49 -30

bur/dr/mcd/aam

Tags