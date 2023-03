Coreia do Sul quer aumentar semana de trabalho para 69 horas

O governo da Coreia do Sul pretende aumentar a jornada dos trabalhadores para até 69 horas semanais. Atualmente o limite de horas trabalhadas no país é de 52 horas, sendo 40 regulares com possibilidade de até 12 horas extras. Esta semana foi apresentada em Seul, uma reforma trabalhista com a pretensão de aumentar a carga horária.

Segundo o governo, o aumento de até 17 horas de trabalho por semana será “benéfico” para os trabalhadores e vai ajudar a aumentar a taxa de natalidade do país, a mais baixa de todo o mundo.

De acordo com o ministro do Trabalho coreano, Lee Jung-sik, as novas regras vão permitir que os trabalhadores acumulem mais horas extras em troca de folga mais tarde. Com isso, o governo espera que os casais se programem, façam muitas horas extras, para depois terem tempo livre quando planejarem ter filhos.

O Ministério do Trabalho disse que a proposta de reforma trabalhista faz parte dos esforços para trazer mais flexibilidade ao mercado e “melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional”.

Porém, os sindicatos do país são críticos às reformas propostas pelo governo. Em comunicado, a Confederação Coreana de Sindicatos disse que “isso tornará legal trabalhar das 9 horas à meia-noite por cinco dias seguidos. Não há consideração pela saúde e descanso dos trabalhadores”.

A Coreia do Sul é conhecida pela pressão dos empregadores para que os funcionários se entreguem sempre mais, e pela cultura de excesso de trabalho.



