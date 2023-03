PSG vence Brest (2-1) com gol de Mbappé no fim e consolida liderança do Francês

Um gol no fim de Kylian Mbappé (90) garantiu a vitória do PSG fora de casa por 2 a 1 sobre o Brest (15º) e, sobretudo, evitou que a crise do clube parisiense se agravasse depois da eliminação na Liga dos Campeões diante do Bayern Munique na quarta-feira.

Antes do gol decisivo de Mbappé, o 19º desta temporada na Ligue 1, o espanhol Carlos Soler havia colocado os visitantes na frente (36) e Franck Honorat empatou para os bretões quase no intervalo (43).

Com esta vitória, o PSG aumenta a vantagem na liderança da Ligue 1 para 11 pontos sobre o seu principal concorrente, o Olympique de Marselha (2º), que fecha a 27ª rodada do campeonato francês neste domingo, ao receber o Strasbourg (17º).

Carlos Soler, um dos melhores jogadores do PSG no primeiro tempo, colocou os donos da casa na frente aproveitando uma sobra do goleiro holandês Marco Bizot (36).

Mas, assim como já havia acontecido em outros momentos desta temporada, a equipe comandada por Christophe Galtier acabou pagando por sua fragilidade defensiva ao ceder o gol de empate ainda antes do intervalo.

Depois de recuperar a bola perto de sua própria área, Perre Lees-Melou se livrou da pressão parisiense e tocou para Romain del Castillo, que lançou uma bola longa nas costas dos zagueiros do PSG.

Franck Honorat venceu Sergio Ramos na velocidade e superou Gianluigi Donnarumma (43) por cobertura.

Após o intervalo, o PSG acelerou para tentar marcar o segundo gol, mas nem Lionel Messi (55) nem Kylian Mbappé (62) foram eficazes nas duas chances mais claras dos visitantes no início do segundo tempo.

E Bizot se recuperou do erro que custou à sua equipe o primeiro gol com várias excelentes defesas na reta final da partida, em chutes de Messi (65), Nuno Mendes (70 e 79) e Mbappé (74), tornando-se o herói do modesto time bretão.

Mas o Brest cometeu o erro de querer ser demasiado ambicioso partindo para cima em busca da vitória. O castigo veio em um contra-ataque em que Messi lançou para Mbappé concluir, superando Bizot no mano a mano (90).

No outro jogo disputado neste sábado, o Rennes (5º) não saiu do 0 a 0 com o Auxerre (16º) fora de casa e deixou dois preciosos pontos na luta pelo pódio, ficando a 4 do Monaco (3º) e do Lens (4º) que no domingo enfrentarão Reims (9º) e Clermont-Ferrand (11º), respectivamente.

-- Jogos da 27ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Lyon 3 - 3

- Sábado:

Auxerre - Rennes 0 - 0

Brest - PSG 1 - 2

- Domingo:

(09h00) Clermont-Ferrand FC - Lens

(11h00) Nantes - Nice

Ajaccio - Montpellier

Angers - Toulouse

Lorient - Troyes

(13h05) Monaco - Reims

(16h45) Olympique de Marselha - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 66 27 21 3 3 68 26 42

2. Marselha 55 26 17 4 5 49 25 24

3. Monaco 51 26 15 6 5 55 36 19

4. Lens 51 26 14 9 3 40 21 19

5. Rennes 47 27 14 5 8 45 29 16

6. Lille 46 27 13 7 7 49 36 13

7. Nice 42 26 11 9 6 34 22 12

8. Lyon 40 27 11 7 9 42 31 11

9. Reims 40 26 9 13 4 34 26 8

10. Lorient 40 26 11 7 8 38 36 2

11. Clermont-Ferrand FC 34 26 9 7 10 26 34 -8

12. Toulouse 32 26 9 5 12 41 46 -5

13. Montpellier 30 26 9 3 14 41 46 -5

14. Nantes 28 26 6 10 10 27 34 -7

15. Brest 23 27 5 8 14 28 44 -16

16. Auxerre 23 27 5 8 14 23 49 -26

17. Strasbourg 22 26 4 10 12 30 44 -14

18. Ajaccio 21 26 6 3 17 20 47 -27

19. Troyes 20 26 4 8 14 36 57 -21

20. Angers 10 26 2 4 20 21 58 -37

