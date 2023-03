Li Qiang, grande colaborador de Xi Jinping, o novo primeiro-ministro da China

De origem modesta e sem experiência no governo central, Li Qiang foi nomeado oficialmente neste sábado (11) como primeiro-ministro da China, apoiado pelo presidente Xi Jinping, de quem é um colaborador fiel e muito próximo.

Em outubro, durante o congresso do Partido Comunista da China (PCC), Li Qiang foi designado o número dois do partido ao superar candidatos com currículos, a princípio, mais adequados para o posto, o que reflete a estratégia do presidente de preencher os cargos da cúpula de poder com pessoas leais.

As perspectivas deste político de 63 anos, que foi o líder do partido em Xangai, pareceram complicadas após os dois meses de confinamento caótico anticovid na metrópole chinesa, onde a população enfrentou muitos problemas para obter alimentos e atendimento médico.

"Se faltava uma prova de que a lealdade vence a meritocracia na China de Xi Jinping, a promoção de Li Qiang é uma", afirmou Richard McGregor, do Instituto Lowy de Sydney.

"Li pode ser competente o suficiente e se tornar um bom primeiro-ministro, mas é difícil compreender como chegou ao posto, exceto pelos favores pessoais de Xi", acrescentou.

Para os chineses, Li Qiang transmite a imagem de um político descontraído. A fundadora do site de notícias econômicas Caixin, Hu Shuli, o descreveu como "discreto e pragmático" após uma entrevista em 2013 quando ele era governador da província de Zhejiang (leste).

Ele é "particularmente talentoso para ouvir e integrar os pontos de vista de todas as partes no momento de tomar decisões", disse um colega em Zhejiang à imprensa local em 2016.

Embora seja habitual que um ex-líder de Xangai seja promovido com funcionário do alto escalão do Partido Comunista, Li Qiang não tem nenhuma experiência no governo central, ao contrário de quase todos os seus antecessores.

O político de origem modesta, no entanto, que começou a carreira como operário em uma estação de bombeamento de irrigação, ostenta uma ampla bagagem em administrações locais, depois de comandar as províncias costeiras de Zhejiang e Jiangsu, no leste do país.

Ponto crucial em sua carreira, Li foi chefe de gabinete de Xi quando este comandou o partido em Zhejiang entre 2004 e 2007. Suas rápidas promoções desde então refletem o elevado nível de confiança que o atual presidente do país deposita nele.

Li Qiang foi nomeado em 2016 para Jiangsu pelo chefe Estado após um escândalo de corrupção que provocou a queda de vários políticos provinciais. Um ano depois se tornou o secretário do PCC em Xangai.

O primeiro-ministro chinês comanda o Conselho de Estado, com frequência descrito como o governo do país asiático. Suas atribuições tradicionalmente estão voltadas para a administração do cotidiano e da política macroeconômica.

Li "era visto como uma autoridade local favorável às empresas, mas é questionável se estas características funcionarão na supervisão da macroeconomia e das políticas de regulatórias (administradas) como primeiro-ministro", questiona Neil Thomas, especialista em China no Eurasia Group.

Li Qiang assume o cargo de chefe de Governo em um momento de desaceleração da segunda maior economia mundial, abalada por quase três anos de política de "covid zero", e com um objetivo de crescimento modesto, de "ao redor de 5%" para 2023.

Alguns analistas consideram que a designação de Li Qiang permitirá a Xi aplicar um programa econômico conservador, em contraste com as reformas pretendidas pelo agora ex-primeiro-ministro Li Keqiang, obstruídas pelo presidente.

Para Steve Tsang, do Instituto SOAS China da Universidade de Londres, apesar de Li ser um "homem de confiança" de Xi, ele não poderá fazer o que quiser como primeiro-ministro.

"Xi Jinping dará a Li Qiang mais margem de manobra (que a Li Keqiang) para comandar o Conselho de Estado, mas desde que Li Qiang faça o que Xi deseja, sem ultrapassar o perímetro definido", opina.

