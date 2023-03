Colono israelense mata palestino supostamente armado na Cisjordânia

O exército israelense informou nesta sexta-feira que um colono judeu matou um palestino que supostamente estava armado no norte da Cisjordânia, um território ocupado por Israel.

"Esta manhã, um terrorista armado com facas e artefatos explosivos entrou na área de (a colônia de) Dorot Illit. O proprietário do terreno viu o terrorista e atirou nele", afirma um comunicado militar.

Questionado pela AFP, o porta-voz do exército afirmou que o palestino morreu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministério da Saúde palestino indicou que foi informado pelas autoridades israelenses sobre a morte de um palestino de 21 anos, Abdelkarim Badia al Sheikh, "depois que um colono abriu fogo" perto de Qalqilya, nas proximidades de Dorot Illit.

O incidente aconteceu um dia após um ataque na cidade de Tel Aviv, no qual um membro do braço armado do movimento islamita palestino Hamas feriu a tiros três pessoas que estavam sentadas em um café. O agressor foi morto pela polícia.

alv/mj/avl/jvb/fp

Tags