Vargas Llosa critica governos latino-americanos que questionam legitimidade da presidente do Peru

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, criticou os governos latino-americanos que questionam a legitimidade da presidente Dina Boluarte, depois de receber a principal condecoração do país para personalidades da sociedade.

"Como se sabe, alguns governos da região, movidos por ideologias ou interesses políticos, intervieram de maneira indecorosa nos assuntos peruanos, arrastando os vizinhos, questionando a legitimidade de seu governo", disse Vargas Llosa durante uma cerimônia no Palácio de Governo em Lima.

"Estes governantes devem ser recordados que no Peru, onde prevalece a democracia, (...) rejeitamos de modo veemente sua interferência, que que viola as normas internacionais e os princípios de boa vizinhança mais elementares", acrescentou, em uma referência tácita aos presidentes do México, Andrés Manuel López Obrador, e da Colômbia, Gustavo Petro.

López e Petro são os críticos mais ferrenhos de Boluarte, cuja legitimidade democrática eles questionam após a destituição pelo Congresso do presidente esquerdista Pedro Castillo em 7 de dezembro de 2022, após uma tentativa frustrada de golpe de Estado.

A ascensão ao poder de Boluarte, que era vice-presidente de Castillo, provocou uma onda de protestos que resultou em mais de 50 mortos e quase 600 ferido.

Os partidários de Castillo exigem a renúncia do governo, a dissolução do Congresso e a antecipação das eleições para 2023.

"É uma injustiça sustentar, como fazem alguns grupos interessados, que no Peru aconteceu uma ruptura da ordem constitucional e da democracia", disse o autor de "Conversa no Catedral", entre outros romances.

Vargas Llosa, que completará 87 anos em 28 de março, não poupou a imprensa de suas críticas. Ele acusou os meios de comunicação de distorcer a realidade ao "apresentar o Peru como uma caricatura de democracia, em uma tentativa de prejudicar a imagem de nosso país".

A cerimônia começou com um discurso da presidente Dina Boluarte, que destacou que condecorava o escritor com a Ordem do Sol no grau de Grande Colar, "a principal concedida pela república, como símbolo do reconhecimento e gratidão do Peru e como testemunho inequívoco testemunho da admiração, orgulho e carinho das peruanas e peruanos".

A presidente peruana havia parabenizado Vargas Llosa há um mês, após a entrada do escritor para a Academia Francesa em 9 de fevereiro, o que fez dele o primeiro autor em língua não francesa a integrar a instituição fundada em 1635.

Vargas Llosa parecia emocionado e cansado durante a cerimônia, na qual foi acompanhado por seus três filhos e pela ex-esposa Patricia Llosa.

Professor rural e líder sindical, Castillo, 53 anos, está em prisão preventiva em Barbadillo, um pequeno presídio para ex-governantes, dentro da sede da Direção de Operações Especiais da Polícia, na zona leste de Lima.

