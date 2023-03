Rússia considera 'complicado' renovar acordo de cerais com a Ucrânia

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, afirmou nesta quinta-feira (9) que está "complicada" a negociação para prorrogar um acordo que permite as exportações de cerais ucranianos, apesar da ofensiva da Rússia na Ucrânia.

Lavrov disse que "se o acordo for aplicado parcialmente, então a questão de sua prorrogação se torna bastante complicada", antes de indicar que as cláusulas do pacto que deveriam beneficiar a Rússia "não foram aplicadas em absoluto".

"Só podemos prorrogar o que já foi aplicado", insistiu, em uma entrevista coletiva após uma reunião em Moscou com seu homólogo da Arábia Saudita, Faisal bin Salman Al Saud.

A Iniciativa de Cereais do Mar Negro, nome oficial do acordo sobre as exportações de cereais a partir dos portos ucranianos, é o resultado de um pacto anunciado em 22 de julho do ano passado e que ajudou a aliviar a crise alimentar mundial provocada pelo ataque russo à Ucrânia.

O acordo, vital para o abastecimento mundial de alimentos, foi renovado em meados de novembro para os quatro meses do inverno (hemisfério norte) e chega ao fim em 18 de março.

A Ucrânia pediu esforços internacionais para manter abertas as rotas marítimas do Mar Negro usadas para transportar seus grãos.

A Rússia reclama que a parte do acordo que deveria permitir a exportação de fertilizantes sem sanções ocidentais não está sendo respeitada "em absoluto".

"As sanções proíbem os navios russos que transportam grãos e fertilizantes de entrar nos portos correspondentes e proíbem a entrada dos navios estrangeiros nos portos russos para pegar as cargas", disse Lavrov.

