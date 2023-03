Real Madrid critica oferta de reembolso da Uefa pela final da Champions de 2022

O Real Madrid criticou nesta quinta-feira a oferta de compensação feita pela Uefa aos torcedores que compareceram à final da Liga dos Campeões de 2022 contra o Liverpool, em Paris.

"Lamentavelmente, nosso clube considera insuficiente a proposta da Uefa, comunicada de forma oficial na última terça-feira e que consiste exclusivamente no reembolso do preço dos ingressos", afirmou o Real Madrid em comunicado.

Para o clube merengue, além de insuficiente, a compensação "está condicionada pelo cumprimento de uma série de requisitos, entre os quais inclui comprovar o horário de acesso ao estádio".

A Uefa propôs devolver o dinheiro dos ingressos a torcedores do Liverpool que assistiram à final, marcada por muitos incidentes, dos quais os ingleses foram inicialmente culpados antes de serem completamente 'inocentados'.

O jogo, que terminou com a vitória do Real Madrid por 1 a 0, começou com 37 minutos de atraso quando muitos torcedores com ingressos não conseguiram entrar no estádio.

Criticada por um relatório independente, a Uefa decidiu devolver ao Liverpool o dinheiro de 19.618 entradas e encarregou o clube inglês de fazer a devolução dos valores.

Os torcedores do Real Madrid e outros espectadores afetados podem também pedir reembolso, mas seus casos serão avaliados individualmente, acrescentou a federação europeia.

"Todos os torcedores sofreram um atraso inadmissível no começo do jogo, além da inaceitável insegurança tanto no acesso ao estádio como na saída, além de graves prejuízos adicionais como roubos, agressões e ameaças", acrescentou o clube espanhol.

O Real Madrid oferece, além disso, um serviço de assistência aos torcedores que querem reclamar junto à Uefa.

