Coreia do Norte dispara míssil de curto alcance no mar

A Coreia do Norte disparou um míssil de curto alcance em direção ao mar, ao oeste de seu território, nesta quinta-feira (9), informou o exército sul-coreano.

O Estado-Maior Conjunto de Seul declarou que "detectou o lançamento da cidade portuária ocidental de Nampo às 18h20 (06h20 no horário de Brasília)".

"Nossos militares mantêm uma postura totalmente disponível e cooperam estreitamente com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que reforçaram a vigilância", acrescentou.

Esta é a mais recente demonstração de força do regime de Pyongyang, poucos dias antes de a Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciarem grandes exercícios militares conjuntos.

Em um cenário de grande tensão entre as Coreias, o país do Norte executa uma série de testes com armas proibidas à medida em que seu vizinho ao Sul estreita a cooperação de segurança com Washington.

Pyongyang diz que seus programas de armas nucleares e mísseis são para autodefesa e vê os exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul como ensaios para uma futura invasão.

