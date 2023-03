Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que Vincent Forlenza será nomeado presidente de seu Conselho de Administração em 18 de abril de 2023. Forlenza, ex-presidente e CEO da Becton, Dickinson and Company, ingressou no Conselho de Administração da Moody's em 2018 e atualmente é o seu diretor independente principal. Ele sucederá a Raymond W. McDaniel, Jr., que se aposentará do conselho da Moody's, tendo sido presidente desde janeiro de 2021 e CEO da Moody's de 2005 a 2020.

"É uma honra assumir este cargo em um momento tão emocionante na Moody's", disse Forlenza. "Desde que entrei para o conselho, em 2018, observei a Moody's ajudar os clientes a navegar em um panorama de riscos sem precedentes e em constante mudança, fazendo investimentos inteligentes e expandindo estrategicamente suas ofertas. Como resultado, a Moody's se encontra em uma posição de força. Mal posso esperar para trabalhar com toda a diretoria para capitalizar esse momento e expandir ainda mais o valor que oferecemos a clientes, acionistas e equipe de trabalho."

Rob Fauber, presidente e CEO da Moody's Corporation, comentou: "A experiência de Vince liderando e desenvolvendo um grande negócio internacional, juntamente com seu extenso serviço no conselho, fornece a ele perspectivas únicas em áreas vitais para o crescimento futuro da Moody's. Somos extremamente afortunados por nos beneficiarmos de sua ampla experiência à medida que avançamos em nossa estratégia para ser a empresa fornecedora líder de perspectivas integradas sobre riscos".

Forlenza, de 69 anos, foi diretor da Becton, Dickinson and Company (BD), uma empresa mundial de tecnologia médica, de 2011 a abril de 2021 e presidente de seu conselho de 2012 a abril de 2021. Ele foi CEO da BD de 2011 a janeiro de 2020 e presidente de 2009 a abril de 2017. Forlenza é presidente do Conselho de Curadores da Lehigh University e diretor da MARAbio Systems, Inc. e da MNHI. Antes disso, ele foi presidente da AdvaMed, a associação da indústria de dispositivos médicos e do Valley Hospital System em Nova Jersey (EUA).

Fauber agradeceu a McDaniel por suas décadas de serviço à Moody's e a seus acionistas:

"É impossível colocar em palavras a marca indelével que Ray deixou na Moody's. Por quase 40 anos, Ray se dedicou a aumentar o valor da Moody's e nossa base sólida hoje é uma prova de suas imensuráveis contribuições. Em nome de toda a empresa, quero agradecer a Ray por seu compromisso e paixão inabaláveis em transformar a Moody's no negócio dinâmico que é hoje e um lugar onde as pessoas querem vir e permanecer".

A Moody's (NYSE:MCO) é uma empresa mundial de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e administrar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo às informações abrem a porta para o progresso compartilhado. Com cerca de 14 mil funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com expertise local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

