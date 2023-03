Promotores alemães revistaram navio sob suspeita de sabotagem dos gasodutos Nord Stream

Promotores alemães que investigam as explosões do gasoduto Nord Stream revistaram um navio suspeito de ter transportado explosivos usados no incidente, informou a Procuradoria nesta quarta-feira (8).

A operação ocorreu entre 18 e 20 de janeiro devido a "suspeitas de que o navio em questão poderia ter sido usado para transportar explosivos que foram detonados em 26 de setembro de 2022 nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 no mar Báltico", segundo os investigadores.

A investigação continua para determinar a identidade dos responsáveis e sua motivação, acrescentaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda não há conclusão sobre se o incidente foi ordenado por um Estado, disseram eles. Os investigadores ainda estavam examinando os itens encontrados no navio.

Os promotores ressaltaram que os funcionários da empresa alemã que alugou o navio não são suspeitos.

Com base em informações obtidas pela inteligência dos EUA, o The New York Times atribuiu na terça-feira a sabotagem a um "grupo pró-ucraniano", mas sem o envolvimento do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

O governo ucraniano negou seu envolvimento na sabotagem.

hmn/jj/an/zm/aa

Tags