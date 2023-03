Comunicado do Business Wire :Leesfield Scolaro

Hoje, Leesfield Scolaro, o principal escritório de advocacia de danos pessoais que representa os autores da ação no estado da Flórida, anunciou a abertura de um processo judicial contra o Airbnb, Inc. por homicídio culposo depois que um bebê de 19 meses ingeriu fentanil fatalmente enquanto dormia em um Airbnb no condado de Palm Beach, nos Estados Unidos.

Leesfield Scolaro está representando os pais de Enora Lavenir, que morreu no Palms West Hospital após entrar em contato com fentanil dentro da propriedade em 7 de agosto de 2021, um dia após a família chegar ao Airbnb. O processo nomeia Airbnb, Ronald M. Cortamilia, o proprietário da propriedade, Yulia A. Timpy, gerente da propriedade, e Aaron Kornhauser, que anteriormente alugou a propriedade via VRBO. De acordo com a denúncia, Kornhauser deu uma festa com aproximadamente uma dúzia de outros adultos presentes que usavam cocaína e outras drogas durante o aluguel.

A família Lavenir alugou essa propriedade para férias em família com sua filha, Enora, e seus irmãos mais novos. Foi-lhes prometido uma casa segura na qual eram seguidos os mais rigorosos procedimentos de limpeza e as festas eram proibidas. Sem o conhecimento da família Lavenir, a propriedade tinha um histórico de ser usada como casa de festas, sendo deixado fentanil no período de aluguel.

O caso (2022-CA-011956) alega que o Airbnb foi negligente ao comercializar e promover suas propriedades de aluguel como seguras para crianças e bebês quando sabe que esses mesmos imóveis são frequentemente usados para festas ilegais movidas a drogas, nas quais níveis potencialmente letais de opioides e narcóticos são consumidos. O Airbnb oculta deliberadamente os riscos e a prevalência da atividade de drogas em seus aluguéis. Pais desavisados, como a família Lavenir, ficam completamente às escuras sobre os perigos que aguardam suas famílias. Enquanto o país enfrenta uma grave crise de fentanil, considerada pela Administração de Repressão às Drogas (em inglês, Drug Enforcement Administration, DEA) do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a ameaça de drogas mais mortal com que nossa nação já se deparou, esta questão merece atenção imediata, novos litígios e as famílias merecem justiça sob a lei.

"O Airbnb deve ser responsabilizado e esperamos que este caso abra caminho para o desenvolvimento de regulamentos que salvam vidas para os seis milhões de anúncios da empresa em 191 países", diz Thomas Scolaro, sócio da Leesfield Scolaro. "Este caso demonstra a supervisão insolente e a falta de responsabilidade na crescente economia 'compartilhada', particularmente no setor de hospitalidade, na qual a segurança é primordial".

Leesfield Scolaro tem um histórico de uso de litígios para proteger a vida de consumidores em todo o mundo. Exemplos em evidência incluem o estabelecimento de procedimentos de segurança contra a indústria automobilística japonesa, padrões mais rígidos contra o tombamento de móveis e a aprovação de litígios exigindo detectores de monóxido de carbono em acomodações públicas.

Entre em contato com [email protected] para perguntas de imprensa ou para obter uma cópia da ação judicial completa movida no Tribunal Federal da 15ª Comarca do Condado de Palm Beach, na Flórida.

SOBRE O LEESFIELD SCOLARO

Fundado no Condado de Miami-Dade em 1976 por Ira Leesfield, Leesfield Scolaro tem sido consistentemente reconhecido como um dos principais escritórios de advocacia no estado da Flórida e no país. O escritório representa indivíduos e famílias que sofreram lesões graves ou perderam um ente querido devido à falha, descuido e negligência de outros. Os reconhecimentos incluem The Best Lawyers in America (Os melhores advogados da América), Florida Legal Elite (Elite Jurídica da Flórida), South Florida Legal Guide Top Firm and Top Lawyers (Guia jurídico do sul da Flórida com os melhores escritórios de advocacia e melhores advogados), South Florida Business Journal Key Partners Award (Prêmio dos Principais Parceiros do South Florida Business) e Super Lawyers. Para obter uma lista dos veredictos e acordos representativos do escritório, visite a seção Veredictos e Acordos (Verdicts and Settlements). O Leesfield Scolaro atende todo o Estado da Flórida e visitantes de todas as localidades, incluindo clientes da América do Sul, Europa e Canadá.

Para saber mais, visite: https://www.leesfield.com/.

