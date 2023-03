Carro invade espaço onde duas pessoas gravavam podcast nos EUA

Mesmo com o susto, nenhum dos dois ficou ferido. Não se sabe o que levou o motorista do carro a perder o controle

Dois jovens foram surpreendidos enquanto gravavam um podcast em uma cafeteria na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Um vídeo que circula na internet mostra um carro desgovernado batendo no vidro que separa o interior do estabelecimento da calçada no momento em que eles conversavam e tocavam o programa.

De acordo com informações da ABC News, Nathan Reeves e Alexsey Reyes, os dois jovens em questão se conhecem há cerca de um ano e estavam na cafeteria Tout Suite para gravar o quinto episódio de um podcast.



“Estávamos apenas falando para a câmera e o carro foi em direção às nossas costas. Entrei em choque instantaneamente. Não sabia o que estava acontecendo”, afirmou Reeves à ABC News.

A câmera, que continuou ligada mesmo depois do acidente, captou a reação dos dois jovens e das pessoas que andavam pelas ruas.

A ABC News aponta que a Polícia de Houston ainda não deu um parecer sobre os motivos que levaram o motorista do carro a perder o controle.

