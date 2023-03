Torino vence Bologna no Italiano; Sassuolo se afasta da zona de rebaixamento

O Torino (9º) venceu por 1 a 0 o Bologna (8º) nesta segunda-feira, no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Italiano, na qual o Sasssuolo (13º) se afastou da zona de rebaixamento ao derrotar por 3 a 2 a Cremonese (19ª).

O duelo entre as duas equipes de meio de tabela foi decidido com um gol no primeiro tempo do marfinense (22').

No outro jogo do dia, um gol do suíço Nedi Bajrami nos acréscimos (90'+2) permitiu ao Sassuolo somar contra a Cremonese três pontos que podem ser vitais na luta pela permanência na primeira divisão.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Napoli - Lazio 0 - 1

- Sábado:

Monza - Empoli 2 - 1

Atalanta - Udinese 0 - 0

Fiorentina - Milan 2 - 1

- Domingo:

Spezia - Hellas Verona 0 - 0

Sampdoria - Salernitana 0 - 0

Inter - Lecce 2 - 0

Roma - Juventus 1 - 0

- Segunda-feira:

Sassuolo - Cremonese 3 - 2

Torino - Bologna 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 25 21 2 2 58 16 42

2. Inter 50 25 16 2 7 46 28 18

3. Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22

4. Roma 47 25 14 5 6 32 21 11

5. Milan 47 25 14 5 6 42 32 10

6. Atalanta 42 25 12 6 7 42 28 14

7. Juventus 35 25 15 5 5 40 20 20

8. Bologna 35 25 10 5 10 31 34 -3

9. Torino 34 25 9 7 9 27 29 -2

10. Udinese 32 25 7 11 7 33 30 3

11. Monza 32 25 9 5 11 30 35 -5

12. Fiorentina 31 25 8 7 10 29 31 -2

13. Sassuolo 30 25 8 6 11 30 37 -7

14. Empoli 28 25 6 10 9 23 33 -10

15. Lecce 27 25 6 9 10 24 29 -5

16. Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16

17. Spezia 21 25 4 9 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 18 25 4 6 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 25 1 9 15 21 46 -25

20. Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28

