Ação de ativistas climáticos causa indignação na Alemanha

Ativistas climáticos deixaram a classe política alemã indignada neste sábado, após borrifarem um líquido preto no monumento onde estão gravados os artigos da Constituição, perto da câmara baixa do parlamento, em Berlim.

A presidente social-democrata do parlamento, Barbel Bas, declarou que "um monumento com a nossa Constituição foi manchado. Isso me enfurece e não consigo entender".

O grupo Letzte Generation (Última Geração), que lançou várias ações para conscientizar sobre o aquecimento global, publicou um vídeo nas redes sociais no qual pessoas vestindo coletes de segurança laranja borrifavam um líquido preto em alguns dos 19 painéis de vidro, de três metros de altura, nos quais os artigos da Constituição estão gravados. Em seguida, colavam cartazes em que se lia: "Petróleo ou Direitos Constitucionais?".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A composição do líquido não foi identificada. Seis ativistas participaram do protesto e denúncias foram apresentadas contra eles, informou à AFP uma porta-voz da polícia.

Nomeado em referência à lei constitucional implementada na Alemanha Ocidental em 1949, o monumento "Grungesetz 49" é obra do artista plástico israelense Dani Karavan.

Os ativistas disseram que queriam protestar contra o uso contínuo de combustíveis fósseis na Alemanha e lembrar o governo de seu dever constitucional de agir com urgência contra o aquecimento global, já que o país almeja a neutralidade climática em 2045.

No Twitter, o ministro da Justiça Marco Buschmann, liberal, declarou que, seja qual for a mensagem, "ela só pode ser ruim".

mt-ilp/mm/mab/an/ms;lb

Tags