Comunicado do Business Wire :FourQuest Energy Inc.

A FourQuest Energy Inc. adquiriu a empresa privada Caley Energy FZCO localizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Fundada em 2014 por Charlie Topp, a Caley Energy FZCO é uma importante fornecedora de equipamentos especializados e pessoal para os principais provedores de serviço da indústria de processos e dutos em todo o Oriente Médio, África e região do Mar Cáspio.

"Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Caley Energy FZCO, enquanto continuamos a nossa expansão para mercados globais estratégicos", disse Nik Grgic, presidente da FourQuest Energy Inc. "Tendo atuado anteriormente nestes mercados com muitos dos mesmos funcionários, estamos muito felizes de voltar a fornecer nossa engenharia de classe mundial e execução em campo líder do setor nas indústrias de petróleo, gás, petroquímica e energia."

Derek Grimley, diretor da Caley Energy, que foi nomeado como gerente regional para a recém-formada região do Oriente Médio, África e Mar Cáspio da FourQuest Energy, disse: "Estamos muito orgulhosos com este retorno à equipe da FourQuest Energy. Nossa missão na região será oferecer aos nossos clientes uma solução econômica e orientada para engenharia que agregará valor aos clientes de nossos projetos".

Sobre a FourQuest Energy

A FourQuest Energy é uma empresa global de serviços de energia e industriais com conhecimento e experiência líderes em manutenção de plantas, pré-comissionamento e serviços de comissionamento em petróleo e gás, refinarias, petroquímicas, usinas de energia e outras instalações industriais. Saiba mais em fourquest.com

