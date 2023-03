Com lesão no pé, LeBron James ficará pelo menos três semanas afastado

LeBron James, a estrela do Los Angeles Lakers, ficará afastado por pelo menos mais três semanas devido a uma lesão no pé direito, anunciou sua equipe nesta quinta-feira.

O ala de 38 anos se machucou no dia 26 de fevereiro durante um jogo contra o Dallas Mavericks, no qual permaneceu na quadra até o final para liderar uma vibrante reação do Lakers.

Análises subsequentes determinaram que o maior cestinha da história da NBA lesionou o tendão do pé direito e "será reavaliado em aproximadamente três semanas", detalhou a franquia de Los Angeles nesta quinta-feira.

Nesse período, o Lakers jogará 10 de seus últimos 19 jogos da temporada regular.

A ausência de 'King James' é um duro golpe para um time que tenta desesperadamente não ficar de fora dos playoffs pela segunda temporada consecutiva.

O Lakers está na décima primeira posição da Conferência Oeste, uma abaixo da zona de acesso aos playoffs.

A equipe venceu quatro de seus últimos cinco jogos impulsionado por contratações feitas no final da janela de transferências de fevereiro, incluindo Jarred Vanderbilt, Malik Beasley e D'Angelo Russell, também fora das quadras agora devido a uma torção no joelho.

LeBron James lidera o Lakers nesta temporada em pontos (29,5), assistências (6,9) e minutos jogados (36,1) por partida.

