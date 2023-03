Viúva de Kobe Bryant é indenizada em quase R$ 150 milhões por fotos de acidente de helicóptero

As autoridades de Los Angeles concederam na terça-feira (28) uma indenização no valor de US$ 28,85 milhões (cerca de R$ 150 milhões) à Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, por fotos tiradas do corpo da estrela do basquete no local do acidente de helicóptero em que morreu.

Em 26 de janeiro de 2020, o jogador, sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas morreram quando seu helicóptero caiu em uma colina próxima a Los Angeles, no estado da Califórnia.

A Polícia e os bombeiros tiraram fotos no local, incluindo imagens dos corpos mutilados da lenda do Los Angeles Lakers e de sua filha. Algumas destas fotos foram mostradas, ou enviadas, para familiares e amigos do jogador.

Vanessa entrou, então, com uma ação por danos morais, temendo que essas imagens pudessem circular na Internet.

Ontem, o condado de Los Angeles concordou em conceder uma indenização para solucionar todas as ações judiciais acerca do acidente. Este valor inclui os U$ 15 milhões (aproximadamente R$ 78 milhões) oferecidos à Vanessa por um tribunal de Los Angeles em agosto de 2022 pelo mesmo motivo.

"Esta data marca o sucesso da batalha corajosa da Sra. Bryant", disse seu advogado, Luis Li, em um comunicado citado pela imprensa americana.

"Ela lutou por seu marido, por sua filha e por todas aquelas pessoas, cujos parentes falecidos foram tratados com o mesmo desrespeito. Esperamos que esta vitória judicial e o acordo ponham fim a essa prática", acrescentou.

