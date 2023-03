Secretário de Justiça dos EUA apoia combate ao fentanil vendido online

O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, apoiou, nesta quarta-feira (1º), as ações do Congresso para forçar as empresas de redes sociais a tomar medidas contra a venda de fentanil em suas plataformas.

Durante uma audiência no Senado, os congressistas pediram a Garland, que também é procurador-geral, que dissesse o que seu departamento estava fazendo diante da crise de fentanil, principal responsável pelas mais de 106 mil mortes por overdose no ano passado no país.

Os legisladores questionaram Garland sobre os esforços do Congresso para responsabilizar as empresas de redes sociais pela comercialização da droga em seus sites, embora sejam legalmente isentas de responsabilidade pelo conteúdo postado pelos usuários.

Garland reconheceu que os cartéis de drogas comercializam fentanil e outras drogas ilegais nas redes sociais como se fossem medicamentos prescritos, e que cerca de 60% dessas pílulas contêm doses letais.

Os esforços para combater a venda de substâncias ilegais online "certamente têm nosso apoio para encontrar uma maneira melhor de fazer com que as empresas de mídia social removam esse tipo de coisas de suas plataformas, que dificultem a procura e que não usem algoritmos que as sugiram", declarou Garland à Comissão de Justiça do Senado. "Eu concordo plenamente com isso."

No entanto, Garland não comentou os esforços para alterar a Seção 230 da legislação histórica de 1996. Essa lei ajudou a alimentar o crescimento da internet e das redes sociais, dando-lhes imunidade a qualquer conteúdo postado por usuários que pudesse envolver atividades ilegais.

"Acho que a Seção 230 se tornou um pacto suicida. Basicamente, dissemos a essas empresas que elas são isentas de responsabilidades, que ganhem dinheiro", afirmou o senador democrata Dick Durbin.

"E as mortes são resultado disso. E nós temos uma responsabilidade", acrescentou.

Os republicanos desse comitê criticaram Garland por não conseguir controlar o fluxo de fentanil que ingressa nos EUA pela fronteira mexicana.

"Esta é uma epidemia horrível que mata mais pessoas do que acidentes de carro e violência armada juntos. A questão é, o que vamos fazer sobre isso?", perguntou o senador republicano Lindsey Graham.

Garland disse que o governo americano está focado tanto em interromper o fluxo de produtos químicos da China usados na fabricação de fentanil quanto em laboratórios de produção no México.

