Laboratório americano Eli Lilly reduz em 70% preço da insulina

A gigante farmacêutica americana Eli Lilly anunciou, nesta quarta-feira (1º), uma redução de 70% no preço de "sua insulina mais receitada", da qual milhões de pessoas com diabetes dependem para viver.

"A Lilly está tomando essas medidas para facilitar o acesso à insulina e ajudar os americanos que podem ter dificuldades para lidar com um sistema de saúde complexo, que pode impedi-los de obter insulina a um preço acessível", afirmou, em um comunicado, o grupo com sede em Indianápolis, no centro dos Estados Unidos.

O anúncio se dá em meio a uma tendência de aumento no custo da insulina nos últimos anos, em paralelo a uma alta significativa da demanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa disse que reduzirá o preço de sua insulina genérica para US$ 25 o frasco (em torno de R$ 130) a partir de 1º de maio.

E, a partir do quarto trimestre deste ano, a farmacêutica também reduzirá em 70% o preço do Humalog, sua insulina mais prescrita, assim como do Humulin.

"Embora o sistema de saúde atual dê acesso à insulina para a maioria das pessoas com diabetes, ainda não fornece insulina acessível para todos, e isso precisa mudar", disse o CEO da Lilly, David Ricks.

O diabetes é uma das doenças crônicas que mais crescem em todo o mundo, de acordo com um estudo de 2022.

bur-bys/mlm/llu/ll/tt

Tags