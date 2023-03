Número de pessoas que dormem na rua na Inglaterra cresce 26%

O número de pessoas sem moradia que dormem na rua na Inglaterra cresceu 26% em 2022 em relação ao ano anterior, o primeiro aumento desde 2017, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (28).

De acordo com um censo anual, 3.069 pessoas dormiram nas ruas da Inglaterra no ano passado. Esse número é quase 75% superior ao de 2010, quando as autoridades começaram a contagem, que é feita em uma noite.

Durante a pandemia e os confinamentos, as autoridades destinaram fundos para abrigar temporariamente quase todos os moradores de rua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Homeless Link, uma ONG que ajuda essas pessoas, chamou o aumento de "terrível", o qual atribuiu a um "fracasso coletivo retumbante".

O aumento desse número em 2022 "é a prova de que a crise do custo de vida agrava os fatores de longo prazo que deixam as pessoas sem moradia, fazendo com que tenham que dormir na rua" devido à falta de moradias populares, a um sistema de ajudas públicas "muitas vezes punitivo" e a um "sistema de saúde incrivelmente tenso".

O aumento foi observado em todas as regiões inglesas, mas especialmente na capital, Londres, uma das cidades mais ricas do mundo (+34%, ou seja, 858 pessoas).

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que os números são "extremamente alarmantes e mais uma prova das consequências devastadoras da crise do custo de vida".

Ele exortou o governo britânico a aumentar o investimento na habitação social e a reformar a legislação que estabelece que os proprietários podem expulsar inquilinos sem qualquer motivo.

ved/ode/bds/jvb/mb/aa

Tags