Tartaruga sem patas traseiras volta a se locomover com rodas de Lego

Uma tartaruga que perdeu as patas traseiras depois de ter sido atropelada ganhou rodas de Lego para voltar a se locomover. O caso aconteceu no estado de Mississippi, nos Estados Unidos, e um grupo de crianças ajudou o animal com a construção da “cadeira de rodas” em formato de Lego.

O caso foi noticiado inicialmente pelo canal de televisão americano WREG-TV News, de Memphis. A tartaruga, chamada de “Tenente Dan”, tem 20 anos. Ela foi acolhida pela Central de Resgate de Tartarugas de Mississippi em setembro de 2022 e vive em um lar adotivo na cidade de Olive Branch.

Na quarta-feira, 22, um grupo de crianças que participam de uma liga de desafios da Lego se reuniram para construir “novas patas traseiras” para a tartaruga. A equipe trabalhou por quase duas horas para montar o equipamento. Como estava ferida, a tartaruga não foi devolvida para a natureza.



