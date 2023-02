Rússia 'valoriza' esforços da China mas reivindica anexações na Ucrânia

A Rússia disse, nesta sexta-feira (24), que "valoriza" os esforços da China para pôr fim ao conflito na Ucrânia, mas insistiu na necessidade de que se reconheça seu controle sobre as quatro regiões ucranianas anexadas.

"Compartilhamos as considerações de Pequim", declarou o Ministério russo das Relações Exteriores, em um comunicado, ressaltando, no entanto, que Kiev deve "reconhecer as novas realidades territoriais". A proposta de Pequim inclui o respeito pela "integridade territorial" da Ucrânia.

