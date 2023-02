Banco Mundial anuncia nova ajuda à Ucrânia de US$ 2,5 bilhões

O Banco Mundial anunciou, nesta sexta-feira (24), que concederá 2,5 bilhões de dólares (quase R$ 13 bilhões) em ajuda adicional à Ucrânia com o objetivo de "apoiar a manutenção dos serviços essenciais e os esforços de recuperação" em meio à guerra que completa um ano.

Estes novos recursos estão inseridos no Projeto PEACE, que tem como objetivo cooperar financeiramente com o funcionamento dos serviços estatais ucranianos e que é uma iniciativa da Agência dos Estados Unidos de Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês).

Esse montante deveria permitir que o governo ucraniano "apoie setores-chave, entre eles saúde, educação, o pagamento de aposentadorias e o cuidado dos deslocados internos", assim como os salários de funcionários públicos, detalhou o Banco Mundial em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa nova linha de crédito eleva agora para 20,6 bilhões de dólares (cerca de 107 bilhões de reais) os fundos mobilizados pelo Banco Mundial em favor da Ucrânia, na forma de empréstimo ou de doação, desde o início do conflito, dos quais US$ 18,5 bilhões (cerca de 96 bilhões de reais) já foram entregues.

"Estou satisfeito que o Banco Mundial tenha mobilizado esta quantia para apoiar a Ucrânia desde o início do conflito. Continuaremos a apoiar o povo da Ucrânia em suas necessidades mais urgentes e em coordenação com os esforços de reconstrução e recuperação do governo", disse o presidente da instituição, David Malpass, citado na nota.

Desde o início da invasão russa, a Ucrânia recebeu forte apoio da comunidade internacional no âmbito financeiro, e dos Estados Unidos tanto no âmbito militar quanto no financeiro.

No total, os Estados Unidos já proporcionaram mais de 113 bilhões de dólares (R$ 585 bilhões) em ajuda direta à Ucrânia desde que o conflito começou em 24 de fevereiro de 2022.

els/jul/spi/ll/ltl/rpr/am

Tags