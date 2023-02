Djokovic se diz "quase 100%" e vai jogar torneio de Dubai

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, afirmou nesta quarta-feira que está próximo de atingir sua melhor forma física e vai participar do torneio de Dubai, depois de sofrer uma lesão na coxa no Aberto da Austrália, do qual foi campeão em janeiro.

Djokovic, de 35 anos, não pareceu ter problemas durante uma sessão de treinamento nesta quarta no centro de tênis que leva seu nome em Belgrado.

"A lesão está curada, estou quase 100% (...) As coisas parecem estar no caminho certo, é animador. Por isso, eu e minha equipe decidimos jogar em Dubai", afirmou 'Nole' sobre o torneio que começa na semana que vem (27 de fevereiro-4 de março).

O sérvio, dono de 22 títulos de Grand Slam, foi perguntado depois de seu treino sobre os rumores de que seu problema muscular na Austrália teriam sido inventados.

"Não tenho tempo, energia nem vontade de dar atenção a cada história que sai na internet", disse. "Eu sei o que é verdade".

Djokovic começou na segunda-feira sua 377ª semana no topo do ranking da ATP, alcançando o recorde da ex-tenista alemã Steffi Graf.

No entanto, ele não poderá jogar os próximos torneios de Indian Wells e Miami, já que as autoridades dos Estados Unidos renovaram até abril a obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19 para visitantes estrangeiros.

"Algumas coisas estão fora do meu controle, mas com certeza gostaria de jogar" esses torneios, afirmou 'Nole'.

