Canais de Veneza secam devido a estiagem forte

Os famosos canais de Veneza secaram e a falta de chuva preocupa o país. O inverno que atinge o hemisfério norte levou a estiagem prolongada na Itália, local onde enchentes são normalmente a preocupação.

“Os rios e lagos italianos sofrem com a grave falta de água, com atenção voltada para o norte do país” disse o grupo ambientalista Legambiente na segunda-feira, 20.

No momento, o país mediterrâneo enfrenta marés muito baixas, o que afeta a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns de seus canais.

O medo agora é que o fenômeno do verão de 2022 se repita. No ano passado, os Alpes receberam metade da neve esperada para o período. Foi necessário declarar estado de emergência para as áreas ao redor do rio Pó.

Veneza encara período de seca, que impossibilita a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns de seus canais (Foto: Marco Sabadin/AFP)



O rio em questão corresponde a um terço da produção agrícola do país e sofreu a pior seca em 70 anos.

Os problemas enfrentados pela cidade italiana estão sendo atribuídos a falta de chuva, sistema de alta pressão, lua cheia e correntes marítimas.

“Estamos em uma situação de déficit hídrico que vem se acumulando desde o inverno de 2020-2021”, afirmou o especialista em clima Massimiliano Pasqui, do instituto italiano de pesquisa científica CNR, ao jornal Corriere della Sera.

“Precisamos recuperar 500 milímetros nas regiões do noroeste: precisamos de 50 dias de chuva”, disse.

De acordo com as últimas previsões do tempo, haverá precipitações e queda de neve nos Alpes.



