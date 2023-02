Morre aos 85 anos Leiji Matsumoto, mangaká de Space Battleship Yamato e sobrevivente de bomba atômica

De acordo com a imprensa japonesa, o artista morreu devido uma insuficiência cardíaca na semana passada. No entanto, só foi divulgada nesta segunda-feira (20/2)

Morreu aos 85 anos o desenhista japonês Leiji Matsumoto, criador de renomados mangás e animes da década de 70, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. O artista foi um dos sobreviventes da bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Entre as obras mais célebres de Matsumoto estão “Space Battleship Yamato” — ou “Patrulha Estelar”, no Brasil —, “Capitão Harlock: Pirata do Espaço” e “Galaxy Express”. Além disso, ele supervisionou diversos vídeos animados para a Daft Punk (dupla francesa de música eletrônica), incluindo “One More Time”.

Conforme informações da imprensa japonesa, a morte do desenhista ocorreu na semana passada. No entanto, só foi divulgada nesta segunda-feira, 20.

Nascido em 1938, na ilha de Kyushu, Leiji tinha apenas sete anos quando assistiu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sobrevivente da bomba atômica, o artista publicou o seu primeiro mangá aos 15 anos de idade, intitulado “The Adventures of a Bee”, e afirmava ter como objetivo pregar mensagens de paz por meio de seus trabalhos .

"Os seres humanos devem se esforçar para proteger todas as criaturas vivas e a natureza na Terra", disse em entrevista à emissora pública NHK, em 2015.

Matsumoto recebeu importantes prêmios do governo japonês, como o de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, uma honraria entregue ao indivíduo que é muito respeitado em determinado campo, seja este a música, cinema, artes ou esportes.



