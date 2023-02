Polícia do Vietnã encontra 2 mil gatos mortos destinados à medicina tradicional

A polícia vietnamita descobriu cerca de 2.000 gatos mortos que seriam usados na medicina tradicional, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (17).

Os corpos dos gatos foram encontrados na quinta-feira (16) em um matadouro na província de Dong Thap, no delta do Mekong (sul), além de 480 gatos vivos, segundo o jornal oficial da província.

Com um volume total de quatro toneladas, os gatos mortos foram armazenados numa câmara frigorífica antes de serem transformados em produtos de medicina tradicional através de um longo processo de fervura, segundo o jornal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns vietnamitas acreditam que extratos de ossos de gato podem ajudar a curar doenças, como asma e osteoporose.

O consumo de cães e gatos continua legal no Vietnã, e muitos restaurantes do país servem a carne, mas esses estabelecimentos comerciais devem apresentar certificados de origem dos animais.

O matadouro Dong Thap não apresentou nenhum documento.

De acordo com a ONG Four Paws International, até um milhão de gatos são vítimas do comércio ilegal no Vietnã a cada ano.

A indústria da medicina tradicional é um dos principais impulsionadores do comércio ilegal de animais silvestres na Ásia, e o Vietnã é um centro de consumo e transporte.

tmh/aph/lpm/del/sst/mis/jvb/aa

Tags