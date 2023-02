Ortega, presidente da Nicarágua, 'perdeu a mão faz tempo', diz Mujica

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica disse, nesta quinta-feira (16), em Montevidéu, que o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, "perdeu a mão" há algum tempo, em referência à onda de repressão a opositores em Manágua.

"A mão? Faz tempo que [Ortega] perdeu", declarou Mujica, em resposta a uma pergunta da imprensa sobre a situação na Nicarágua.

O governo nicaraguense prendeu centenas de opositores no ambiente de repressão que se seguiu à crise política e social de 2018 com protestos de rua contra Ortega, um ex-guerrilheiro no poder desde 2007, reeleito sucessivamente em eleições questionadas.

Na quarta-feira, a Nicarágua declarou 94 opositores exilados "traidores da pátria", entre eles os escritores Sergio Ramírez e Gioconda Belli, retirando sua nacionalidade e inabilitando-os para exercer cargos públicos por toda a vida.

Mujica, que também foi guerrilheiro de esquerda no século XX antes de se converter à vida política democrática uruguaia e se tornar presidente (2010-2015), fez o comentário sobre Ortega na saída de um ato na Universidade da República, no qual foi homenageado pela Missão de Verificação das Nações Unidas na Colômbia por "sua contribuição com o processo de construção da paz" no país.

"Não fizemos nada além do que tínhamos que fazer", afirmou Mujica sobre seu papel de facilitador. "Eu me sinto parte da Colômbia, porque é a nossa América".

O ex-presidente de 87 anos, aposentado da vida pública, comentou que agora seu papel "é semear ideias para que as novas gerações as colham".

