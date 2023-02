'Cascata de fogo' volta a iluminar o parque de Yosemite, na Califórnia

Uma espetacular "cascata de fogo" impressionou os observadores da natureza no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, na quarta-feira (15).

Esse fenômeno natural ocorre todos os anos durante algumas semanas em fevereiro, quando os últimos raios de sol atingem a pequena cascata de Horsetail Falls, que corre sobre a parede vertical de El Capitan, parecendo incendiar a água como um rio de lava que sai da montanha.

Dura apenas alguns minutos, mas atrai turistas de todo o país.

Uma rara combinação de condições perfeitas explica isso. "Quando o sol se põe exatamente no ângulo certo, ele reflete no El Capitan", disse à AFP Scott Gediman, oficial de relações públicas do Parque Nacional de Yosemite.

"É uma combinação do sol refletido na água, céu claro, água corrente. Quando tudo isso se junta, é mágico", acrescentou.

A Califórnia, como grande parte do oeste dos Estados Unidos, sofre há anos com uma seca que afeta gravemente seus rios. Mas fortes chuvas no início do ano, que causaram graves inundações em alguns lugares, melhoraram o estado dos cursos d'água.

A marca registrada do céu azul do estado deu aos visitantes de Yosemite, que estavam exatamente no lugar certo na hora certa, a chance de ver a cascata de fogo na quarta-feira.

"As imagens eram simplesmente lindas", disse o fotógrafo amador Terry Cantrell, que viajou de Fresno, também na Califórnia, até o local.

A longa espera e as baixas temperaturas também valeram a pena para Whitney Clark, outra amante da fotografia de San Francisco. "Com base em como o sol se põe contra a montanha ou a rocha, cria um efeito de fogo muito legal para os fotógrafos e você pode obter uma bela imagem", disse ela.

