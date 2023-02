Bruce Willis é diagnosticado com demência

O ator americano Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, informou sua família em um comunicado difundido nesta quinta-feira (16), menos de um ano depois de ele deixar de atuar por problemas de saúde.

O ator de 67 anos tinha sido diagnosticado em março do ano passado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce, na primavera [boreal] de 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal", detalha o texto assinado por suas cinco filhas, sua esposa Emma Heming Willis e sua ex-mulher Demi Moore, divulgado nas redes sociais.

"Infelizmente, os problemas de comunicação são um dos sintomas da doença que Bruce enfrenta", acrescenta o texto.

"Embora isso seja doloroso, é um alívio para nós ter um diagnóstico claro", escreveu a família, destacando que, para Bruce Willis, era importante utilizar sua voz para atrair a atenção para causas importantes.

"Sabemos em nossos corações que, se ele pudesse, gostaria de responder chamando a atenção global para aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias", continua o comunicado, acompanhado de uma foto do ator na praia.

A demência frontotemporal engloba "um grupo de transtornos cerebrais que afetam principalmente os lóbulos frontal e temporal do cérebro", áreas associadas à personalidade, ao comportamento e à linguagem, segundo a clínica Mayo.

Esta doença incurável pode se manifestar entre 40 e 60 anos, sem causas conhecidas. Os pacientes podem apresentar mudanças dramáticas de personalidade, indiferença emocional, ações impulsivas e incapacidade de se comunicar adequadamente.

Personalidades do mundo do entretenimento reagiram à notícia com mensagens nas redes sociais dos familiares do protagonista de sucessos como "Duro de Matar" e "O Sexto Sentido".

"Te amo muito minha amiga! [...] Seu pai é uma lenda e tanto", escreveu o ator Aaron Paul a Rumer Willis, uma de suas filhas com Demi Moore.

A esposa do ator Michael J. Fox, Tracy Pollan, publicou uma linha com corações. Fox luta há mais de duas décadas contra o mal de Parkinson. Haley Joel Osment, que atuou ao lado de Willis em "O Sexto Sentido", também postou um emoji de coração.

"Muito amor a você, querida Demi, para Bruce e para todos vocês", escreveu Bonnie Hunt, atriz de "Jumanji" e "Toy Story".

Bruce Willis despontou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série "A Gata e o Rato", com a qual ganhou um Emmy e um Globo de Ouro em 1987.

Tornou-se instantaneamente uma figura cultuada ao viver o papel do destemido policial John McClane em "Duro de Matar" (1988), filme que se transformou em uma franquia sucesso de bilheteria.

Após dar voz ao bebê Mikey na comédia de sucesso "Olha Quem Está Falando" (1989), protagonizada por John Travolta, voltou a dividir as telas com ator e piloto de avião em 1994 no renomado longa-metragem "Pulp Fiction: Tempo de Violência", dirigido por Quentin Tarantino.

Bruce Willis teve uma carreira profícua como herói em filmes de ação na década de 1990 com títulos como "Os 12 Macacos", "Armageddon" e "O Quinto Elemento".

Contudo, em 1999, deu uma guinada importante em sua carreira ao interpretar um psicólogo infantil no aclamado suspense "O Sexto Sentido". No ano seguinte, o ator recebeu outro Emmy por sua participação na série "Friends".

O nome de Willis aparece em mais de 100 produções, um catálogo diverso que conta com sucessos que marcaram a história do cinema, mas também dezenas de produções de baixo orçamento com as quais se envolveu nos últimos dois anos de sua carreira.

Nascido em 19 de março de 1955, formou com a também atriz Demi Moore um dos casais mais conhecidos da indústria do entretenimento na década de 1990. Os dois permaneceram juntos por 13 anos e tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout).

O ator é casado com Emma Heming desde 2009, com quem tem outras duas filhas, Evelyn e Mabel.

