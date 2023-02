Sobe para cinco número de mortos por ciclone na Nova Zelândia

Uma quinta pessoa morreu na Nova Zelândia após a passagem do ciclone Gabrielle e há previsão de mais chuvas no leste do país, já bastante afetado pela tempestade, informou a polícia nesta quinta-feira (noite de quarta, 15, no Brasil).

Ao que tudo indica, uma pessoa morreu após ficar presa em uma inundação em Gisborne. Esta é a quarta vítima fatal na região de Hawke's Bay, no litoral leste, assinalou a força de segurança em um comunicado.

Além disso, um bombeiro morreu durante o desmoronamento de uma casa na zona oeste de Auckland, no norte do país.

Na terça-feira, o governo neozelandês declarou o estado de emergência nacional depois que o ciclone chegou à Ilha Norte.

Gabrielle se formou perto da costa nordeste da Austrália em 8 de fevereiro, antes de avançar pelo Pacífico Sul.

As autoridades estão começando a registrar a magnitude dos danos em locais isolados, onde o fenômeno destruiu estradas e interrompeu as comunicações.

