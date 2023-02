Nice denuncia gravação de filme pornô em seu estádio durante jogo do Campeonato Francês

O Nice denunciou a gravação de um filme pornô amador em seu estádio, o Allianz Riviera, durante um jogo do Campeonato Francês, informou nesta quarta-feira a polícia local.

"Uma denúncia foi apresentada na terça-feira pelo clube OGC Nice depois de um vídeo pornô gravado no estádio", disse à AFP a Direção Departamental de Segurança Pública (DDSP).

A denúncia foi feita pela Nice Eco Stadium, responsável pela exploração da arena, por "associação da imagem do estádio com uma atividade pornográfica", explicou um porta-voz da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo uma fonte próxima do clube, a cena foi filmada nos banheiros do Allianz Riviera no dia 29 de janeiro, durante a vitória do Nice sobre o Lille por 1 a 0.

De acordo com a mesma fonte, a atriz do filme especifica durante o vídeo que a cena acontece durante um jogo do Nice.

ebe/ol/smr/iga/psr/cb

Tags