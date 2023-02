Presidente chinês celebra 'solidariedade' com Teerã em visita do líder iraniano

O presidente da China, Xi Jinping, celebrou nesta terça-feira (14) a "solidariedade" com o Irã - informou a imprensa estatal, durante encontro com o presidente da República Islâmica, Ebrahim Raisi.

"Diante das complexas mudanças que têm agora no mundo, na época e na história, China e Irã se apoiam mutuamente e trabalham juntos com solidariedade e cooperação", declarou Xi, segundo o canal oficial CCTV.

O presidente Raisi chegou nesta terça à China, à frente de uma ampla delegação, para uma visita de três dias, a primeira de caráter oficial ao país asiático em mais de duas décadas.

Irã e China têm fortes laços econômicos, especialmente em matéria de energia, transporte, agricultura, comércio e investimento. Em 2021, assinaram um "pacto de cooperação estratégica".

Os dois países enfrentam pressões do Ocidente sobre suas posições sobre a invasão russa da Ucrânia, que começou há quase um ano.

O Irã emergiu como um dos poucos aliados remanescentes de Moscou. Países ocidentais acusam o país de vender drones militares para a Rússia, o que Teerã nega.

A ofensiva da Rússia na Ucrânia é um tema sensível para a China. Pequim tem buscado se posicionar como neutra, mas tem fornecido apoio diplomático a seu aliado estratégico, a Rússia.

A China "apoia o Irã na salvaguarda de sua soberania nacional, sua independência, sua integridade territorial e dignidade nacional (...) e na resistência ao unilateralismo e ao hegemonismo", disse Xi, segundo a CCTV.

Os líderes assinaram acordos de cooperação bilateral em áreas de cooperação como agricultura, comércio, turismo, meio ambiente, saúde, gestão de catástrofes, cultura e esportes, segundo a rede estatal.

Raisi e Xi se encontraram pela primeira vez em setembro, no Uzbequistão, durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. No evento, o líder iraniano pediu a expansão dos laços.

A China é a principal parceira comercial do Irã, de acordo com a agência de notícias IRNA. Com base em dados oficiais, o Irã exportou US$ 12,6 bilhões para a China e importou US$ 12,7 bilhões de seu sócio nos primeiros dez meses do ano passado.

