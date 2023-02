Pharrell Williams assume direção artística de moda masculina da Louis Vuitton

O músico, produtor e estilista americano Pharrell Williams, autor do hit "Happy", foi escolhido, nesta terça-feira (14), para suceder Virgil Abloh, morto em novembro de 2021, como diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton, anunciou a marca no Twitter, confirmando uma informação publicada no Wall Street Journal.

"A Louis Vuitton está feliz em dar as boas-vindas a Pharrell como seu novo diretor criativo masculino", tuitou a marca. "Sua primeira coleção para a Louis Vuitton será revelada em junho próximo durante a Fashion Week masculina em Paris".

