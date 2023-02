México realiza casamento coletivo no Dia de São Valentim

Cerca de 1.000 casais celebraram seus casamentos em uma cerimônia coletiva nesta terça-feira (14), na localidade de Nezahualcóyotl, no centro do México, por ocasião do dia de São Valentim, data em que é comemorado o Dia dos Namorados em diversos países do mundo.

A cerimônia civil coletiva foi realizada na esplanada municipal de Nezahualcóyotl, um subúrbio próximo da Cidade do México, e incluiu casais do mesmo sexo.

No evento, os pares estavam sorridentes, alguns carregando flores e balões, e também as alianças. Na parte externa do recinto, havia oferta de serviços de cabeleireiro e maquiagem para quem ia se casar.

Após darem o "sim", os casais receberam as certidões de casamento civil das autoridades e, posteriormente, as exibiram no ar enquanto tocava a marcha nupcial.

"Decidimos nos casar aqui porque, para nós, é uma data importante, já que nos conhecemos no dia 14, começamos a caminhar e decidimos que seria num 14 de fevereiro, mas sem saber que aqui aconteceriam casamentos coletivos", disse à AFP Saraí Vargas, de 24 anos, após celebrar a união com sua companheira Yazmín Acosta, de 27 anos.

Eventos similares também foram realizados em outros estados do país, como Nuevo León (norte) e Michoacán (oeste).

