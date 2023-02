Dias dos namorados, 'slogan dos infiéis', é proibido por talibãs no Afeganistão

Rodeados por centenas rosas vermelhas, os floristas da capital do Afeganistão e os jovens vendedores de balão em forma de coração estão desesperados porque o Talibã proibiu celebrar o Dia dos Namorados.

As lojas de uma rua de Cabul conhecida por suas dezenas de floriculturas estavam cheias de buquês vermelhos, bichos de pelúcia e guirlandas, mas vazias de clientes nesta terça-feira(14), segundo os jornalistas da AFP.

Em uma vitrine, um cartaz do Ministério para a Prevenção do Vício e Promoção da Virtude manda "evitar celebrar a Festa dos Namorados".

"O Dia dos Namorados não é islâmico e não faz parte da cultura afegã, é um slogan publicitário para os infiéis. Comemorá-lo é mostrar simpatia pelo papa cristão", dizia.

O Dia de San Valentin nunca foi amplamente celebrado no Afeganistão, mas nos últimos anos habitantes com maior poder aquisitivo das grandes cidades passaram a festejá-lo.

Vestidos de branco, agentes do ministério patrulharam o bairro, escoltados por guardas armados para garantir o respeito à proibição.

Ajoelhando em frente a sua loja, Omar tira os espinhos e pétalas murchas de suas rosas, sem esperança de vendê-las. "Como podem ver não temos clientes, a situação está muito ruim", explica.

"Antes tínhamos muitos clientes que presenteavam com flores. Porém, a situação econômica atual dos habitantes não lhes permite fazê-lo e além de tudo os proíbem de comprá-las", comenta insatisfeito.

"O emirado islâmico do Afeganistão não permite que as pessoas celebrem do Dia de San Valentin, assim temos menos clientes", afirma seu colega Fayaz.

Não foi possível entrar em contato com o ministério para comentar a situação.

