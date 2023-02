Bia Haddad vence Paula Badosa na primeira fase do WTA de Doha

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia derrotou a ex-número 2 do mundo Paula Badosa na primeira rodada do torneio de Doha no retorno da espanhola às quadras após superar uma lesão no músculo adutor que a impediu de disputar o Aberto da Austrália.

Bia Haddad, de 26 anos, número 12 do ranking, mostrou estar em melhor forma depois de chegar às semifinais em Abu Dhabi na semana passada e venceu a espanhola, que caiu para o número 20 no ranking mundial, por 2 sets a 0 com parciais de 7-6 (8/6) e 6-3.

A suíça Belinda Bencic (N.9), que eliminou a brasileira em Abu Dhabi e acabou vencendo esse torneio, também superou a primeira fase no Catar ao atropelar a búlgara Viktoriya Tomova vencendo por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-1.

--- Resultados do torneio de Doha

. Simples feminino - Primeira fase:

Danielle Collins (EUA) x Elise Mertens (BEL) 6-4, 7-6 (8/6)

Belinda Bencic (SUI/N.7) x Viktoriya Tomova (BUL) 6-0, 6-1

Petra Kvitova (CZE) x Shuai Zhang (CHN) 7-5, 6-2

Sofia Kenin (EUA) x Liudmila Samsonova (RUS) 6-3, 6-1

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Paula Badosa (ESP) 7-6 (8/6), 6-3

Jelena Ostapenko (LAT) x Madison Keys (EUA) 7-5, 6-2

