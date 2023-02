Neymar se diz "muito bem" antes de duelo com o Bayern na Champions

O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, afirmou nesta segunda-feira que está "muito bem física e mentalmente" antes do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique.

Em entrevista coletiva, Neymar falou do seu momento atual: "Estou muito bem, física e mentalmente. Alguns jogos não foram bons, também teve jogos em que demos tudo. Tenho 15 anos como profissional e sei que as críticas podem chegar. As críticas são legítimas. Cada um tem seu ponto de vista e pensa diferente no futebol".

"Sei o que posso dar à equipe. Tenho muita confiança em mim mesmo, sei das minhas capacidades e qualidades, o que digo com humildade. Gosto de jogar este tipo de jogo, contra grandes equipes. São os momentos que os jogadores esperam", acrescentou o brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neymar admitiu que, depois da derrota para o Monaco no último sábado (3 a 1), discutiu no vestiário com o conselheiro de futebol do PSG, Luis Campos, mas minimizou o episódio.

"Houve uma pequena discussão. Não estávamos de acordo. São coisas que acontecem no dia a dia. Inclusive com a minha namorada, às vezes não estamos de acordo e continuamos juntos. O futebol nada mais é do que amor e amizade, mas sempre com respeito. As discussões fazem parte do futebol, principalmente para melhorar".

"Com certeza o rendimento nos últimos jogos não foi bom e o PSG está acostumado a vencer. É a minha sexta temporada aqui e desde a primeira surgem este tipo de rumores nos momentos importantes. Não é possível que tudo o que chega ao nosso vestiário saia na imprensa. Tem coisas que podem ficar entre nós. Algumas informações são verdade e outras são falsas", acrescentou.

Perguntado sobre os motivos de o PSG chegar mais uma vez a uma fase decisiva da Champions em crise, Neymar respondeu: "Não tenho explicação. Todos os clubes vivem momentos difíceis. Falamos sobre isso no vestiário, buscamos o melhor para o PSG. A eliminação na Copa da França (para o Olympique de Marselha) foi doída, queríamos ganhar. Mas evidentemente nosso grande objetivo é a Liga dos Campeões".

eba/cpb/mcd/cb

Tags