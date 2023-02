McLaren e Aston Martin apresentam seus carros para a temporada 2023 da F1

A McLaren e a Aston Martin apresentaram nesta segunda-feira seus carros para a temporada 2023 da Fórmula 1, repetindo as cores que utilizaram no ano passado.

Para comemorar seu 60º aniversário, a McLaren apresentou o MC60, majoritariamente na cor laranja e com toques de azul, assim como o modelo de 2022, mas com mais detalhes em preto.

O novo monoposto será pilotado pelo britânico Lando Norris e pelo australiano Oscar Piastri, que este ano estreia na categoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo da equipe é claro: ficar entre as quatro primeiras no campeonato de construtores, afirmou o chefe da McLaren, Andrea Stella.

Na temporada passada, a escuderia britânica terminou em quinto, atrás da sua principal rival, a Alpine.

Por sua vez, a Aston Martin apresentou o novo AMR23, que mantém a cor verde.

"É uma evolução importante do carro que aperfeiçoamos ao longo do segundo semestre de 2022 e melhoramos em todos os aspectos essenciais", destacou o diretor técnico Dan Fallows.

Por outro lado, o bicampeão mundial Fernando Alonso, que foi contratado pela equipe para correr ao lado Lance Stroll, se mostrou mais prudente.

"Espero corridas complicadas até que encontremos um carro que funcione (...) Acho que teremos mais chances de lutar por vitórias e pódios no ano que vem, se tivermos uma boa base este ano".

Além de McLaren e Aston Martin, já apresentaram seus carros para a temporada 2023 a Haas, Red Bull, Alfa Romeo, Williams e AlphaTauri.

A Ferrari apresentará na terça-feira seu SF-23 em Maranello e a Mercedes revelará seu novo modelo no dia seguinte. Já a apresentação do novo monoposto da Alpine, o A523, está prevista para quinta-feira.

A temporada 2023 da Fórmula 1 começa no dia 5 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein.

hdy/lh/mcd/cb

Tags