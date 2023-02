Liverpool bate Everton em clássico e consegue 1ª vitória na Premier League em 2023

O Liverpool, venceu o clássico contra o Everton (18º) por 2 a 0 nesta segunda-feira, conseguindo assim sua primeira vitória no Campeonato Inglês em 2023, uma semana antes de enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League.

Estes três pontos, conquistados graças aos gols de Mohamed Salah (36') e Cory Gakpo (49'), colocam os 'Reds' na nona posição da tabela, a nove pontos do Top 4, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Everton, por sua vez, se mantém na zona de rebaixamento.

Em Anfield, diante da sua torcida, o Liverpool protagonizou contra seu rival local um intenso duelo.

No minuto 36, em um escanteio a favor do Everton, o zagueiro James Tarkowski acertou a trave do goleiro Alisson.

Os 'Reds' então armaram um rápido contra-ataque, com Darwin Núñez e Salah partindo em velocidade, que terminou com o egípcio balançando as redes ao aproveitar um cruzamento do uruguaio.

Logo no início do segundo tempo, o Liverpool fechou a conta em mais uma jogada veloz, que desta vez terminou com o gol de Gapko (49'), o primeiro do holandês pelo clube.

Os 'Reds' continuaram dominando, mas não conseguiram ampliar o placar, apesar da entrada do atacante português Diogo Jota, recuperado de lesão na coxa.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Chelsea 1 - 1

Arsenal - Brentford 1 - 1

Fulham - Nottingham 2 - 0

Leicester - Tottenham 4 - 1

Crystal Palace - Brighton 1 - 1

Southampton - Wolverhampton 1 - 2

Bournemouth - Newcastle 1 - 1

- Domingo:

Leeds - Manchester United 0 - 2

Manchester City - Aston Villa 3 - 1

- Segunda-feira:

Liverpool - Everton 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 51 21 16 3 2 46 18 28

2. Manchester City 48 22 15 3 4 56 22 34

3. Manchester United 46 23 14 4 5 38 28 10

4. Newcastle 41 22 10 11 1 35 13 22

5. Tottenham 39 23 12 3 8 42 35 7

6. Brighton 35 21 10 5 6 39 28 11

7. Fulham 35 23 10 5 8 34 30 4

8. Brentford 34 22 8 10 4 36 29 7

9. Liverpool 32 21 9 5 7 36 28 8

10. Chelsea 31 22 8 7 7 23 22 1

11. Aston Villa 28 22 8 4 10 26 34 -8

12. Crystal Palace 25 22 6 7 9 20 30 -10

13. Leicester 24 22 7 3 12 36 38 -2

14. Nottingham 24 22 6 6 10 17 37 -20

15. Wolverhampton 23 22 6 5 11 17 31 -14

16. West Ham 20 22 5 5 12 19 27 -8

17. Leeds 19 22 4 7 11 28 38 -10

18. Everton 18 22 4 6 12 16 30 -14

19. Bournemouth 18 22 4 6 12 20 44 -24

20. Southampton 15 22 4 3 15 18 40 -22

